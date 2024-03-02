MediaMarkt’ta Kadınlar Günü kampanyası başladı

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, son teknoloji hediyeler alarak kutlamak isteyenler için özel bir kampanya başlattı. 1-4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak Kadınlar Günü kampanyası kapsamında tablet, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık ve saç düzleştirici gibi hediye alternatifleri bu anlamlı güne özel olarak satışa sunulacak.
1-4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında;
Apple 6.Nesil iPad Pro 12.9 6. Nesil 128GB Tablet - 40.999 TL
Samsung Galaxy Fit3 Akıllı Saat - 2.899 TL
JBL Tune Flex NC TWS Kablosuz Kulaklık - 2.399 TL
ARZUM AR5063 Volume Pro Saç Düzleştiricisi - 1.199 TL
POLAROID Everything Box Go Anlık Kamera - 3.689 TL’den satışa sunulacak.
Kampanya, Türkiye genelindeki 98 MediaMarkt mağazasında, mobil uygulamada ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.
Kampanyaya dair detaylara buradan ulaşılabilir.
Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, son teknoloji hediyeler alarak kutlamak isteyenler için özel bir kampanya başlattı. 1-4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak Kadınlar Günü kampanyası kapsamında tablet, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık ve saç düzleştirici gibi hediye alternatifleri bu anlamlı güne özel olarak satışa sunulacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.