Pursaklar’da genç kampçılar yola çıktı

Son 5 yılda sanattan kültüre, eğitimden spora, bilimden teknolojiye birçok farklı alanda gençlerin gelişimine katkı sağlarken, yapmış olduğu etkinliklerle de bol bol eğlenmelerine sağlayan Pursaklar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile gençleri, Gençlik Kampı organizasyonlarına yollamaya devam ediyor.

‘‘Genç kardeşlerimiz, Nevşehir Kapadokya Gençlik kampında birkaç gün gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak’’

Genç kampçıların etkinliklerle dolu 3 gün geçireceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Genç kardeşlerimiz, Nevşehir Kapadokya Gençlik kampında birkaç gün gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak. Kardeşlerimizin, Gençlik Kampları ile okul stresi ve günlük streslerden biraz olsun uzaklaşmalarını sağlıyoruz. Gençlik kampına giden kardeşlerimiz, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle bol bol eğlenme fırsatı bulacak. Umarım yeni arkadaşlıklar edinip, iyi dostluklar kurarak Pursaklar’a sağ salim dönerler’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından Nevşehir Kapadokya Gençlik Kampına gönderilen 14-18 yaş aralığındaki genç erkekler, doğanın güzelliklerini yakından görme fırsatı bulurken, birçok tarihi alanı tanıma fırsatı bulacak.