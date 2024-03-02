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Sulama havuzuna düştü, yaşamını yitirdi

Siirt’in Pervari ilçesinde sulama havuzuna düşen Umut Aydınalp (8), hayatını kaybetti.

Sulama havuzuna düştü, yaşamını yitirdi
Sulama havuzuna düştü, yaşamını yitirdi
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Siirt’in Pervari ilçesinde sulama havuzuna düşen Umut Aydınalp (8), hayatını kaybetti.  ​ Olay, akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynamak için dışarı çıkan Umut Aydınalp, dengesini kaybederek, evlerinin 150 metre ilerisindeki fıstık bahçesindeki sulama havuzuna düştü. Bir süre haber alamayan ailesi, Umut’u aramaya başladı. Umut havuzda hareketsiz halde bulundu ve çıkarıldı. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Umut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umut’un cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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02 Mar 2024 - 02:21 DHA Siirt- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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