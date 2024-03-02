Kafeterya'da silahlı saldırı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde bulunan kafeteryaya silahlı saldırı düzenlendi.Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 16 boş kovan bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "01 Mart 2024 günü saat 16.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastane bahçesindeki kafeterya kısmında ilimizde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının sahibi ve yanında bulunan kişiler hasta ziyareti için kafeteryada bulunduğu esnada kimliği belirsiz iki kişi tarafından rastgele tabanca ile ateş açılması sonucu bahse konu işletme sahibi ve yanında bulunan 6 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmaktadır. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.