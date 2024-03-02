- Asayiş

Kafeterya'da silahlı saldırı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin giriş katında bulunan kafeteryada oturan bir gruba yönelik 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların Denizli'de eğlence mekanı işleten Ahmet K. ile yanındaki Kemal Ş., Ahmet Can Y., Şefikcan U., Gökhan İ., İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. olduğu belirlendi.

Kafeterya'da silahlı saldırı mask
Kafeterya'da silahlı saldırı
Kafeterya'da silahlı saldırı
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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde bulunan kafeteryaya silahlı saldırı düzenlendi.Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 16 boş kovan bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "01 Mart 2024 günü saat 16.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastane bahçesindeki kafeterya kısmında ilimizde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının sahibi ve yanında bulunan kişiler hasta ziyareti için kafeteryada bulunduğu esnada kimliği belirsiz iki kişi tarafından rastgele tabanca ile ateş açılması sonucu bahse konu işletme sahibi ve yanında bulunan 6 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmaktadır.  Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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02 Mar 2024 - 02:12 DHA Denizli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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