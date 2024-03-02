Kurum: "Saraçhane'ye gelip hesabını bir bir soracağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakırköy’de ‘Konyalılar ile Buluşma’ programına katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Kurum, “31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz, İstanbullular sandıkta sana ve senin zihniyetine öyle bir cevap verecekler ki ne olduğunu şaşıracaksın. Bundan sonra artık tatile mi gidersin? kayağa mı gidersin? Başka emeller peşinde mi koşarsın? Gider Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş başkanı mı olursun? Veya yol yürüdüğün şimdiki eş başkanını da arkadan hançerler misin? Onu sen bilirsin" ifadelerini kullandı. Kurum ve Bolat her partiliden 10 kişiyi Kurum’a oy vermesi için çevrelerini ikna etmelerine yönelik çağrıda bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat Bakırköy’de ‘Konyalılar ile Buluşma’ programına katıldı. Etkinliğe, AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir, sanatçı Yavuz Bingöl ve çok sayıda partili katıldı. Bakan Bolat ve Murat Kurum konuşmalarında AK Partili seçmene çevrelerindeki 10 kişiyi ikna etmelerine yönelik çağrıda bulundu.

"YALNIZCA MURAT KURUM'UN DEĞİL HEPİMİZİN SEÇİMİ"

Murat Kurum'un İstanbul için bir fırsat olduğunu söyleyen Bakan Ömer Bolat, "Bu seçim Murat Kurum'un seçimi değil, hepimizin seçimi. Murat Kurum, Allah'ın izniyle başkan seçildiğinde çok ağır bir sorumluluk ve yükün altına girecek. Ona destek vermek, onu seçtirmek bizim elimizde. Bu nedenle eğer bu davaya inanıyorsak, bu değerlere inanıyorsak, partimize, Cumhur İttifakı'na aidiyet duyuyorsak en az Murat Kurum kadar bizlerin de çalışması lazım. Ben geçen hafta rahmetli babacığımı kaybettim ama buna rağmen dün bugün İstanbul'un ilçelerini geziyorum. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta da gezeceğim. Bakırköy'e gideceğim, Bahçelievler'e diğer ilçelere de vakit olduğu ölçüde yetişmeye gayret edeceğim" dedi.

"BİR SİNERJİ MEYDANA GELECEK"

Bolat, "Bu benim için bir sorumluluk ama sizler için de sorumluluk var. Bakın bir petek modeli var. Nedir petek modeli? Her birimizin en az 50 kişiyi ikna etmesi gerekiyor. Hatırlayın son seçim kaç oyla kaybedilmişti? İlk turda 13 bin 800 oyla. 13 bin 800 oy demek artı eksi 7 bin oy demek. Eğer bu salondaki iki bin beş yüz kişi on kişiyi ikna etse 25 bin oy yapar. Yirmi kişiyi ikna etse 50 bin oy yapar. Artı eksi 100 bin oy yapar. O nedenle, burada hepimizin arı gibi çalışması lazım petek modeliyle ve bizim ikna ettiğimiz insanlar da gidecek başkalarını ikna edecek böylece bir sinerji meydana gelecek" ifadelerini kullandı.

“SENİ SÜRESİZ TATİLE GÖNDERECEĞİZ"

İBB Başkanı İmamoğlu’nu eleştiren Kurum, “50 gündür gittiğimiz her yerde coşkuyla ve vatandaşımızın teveccühü ile karşılaşıyoruz. Bu teveccühü görenler ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir o yana savruluyorlar, bir bu yana savruluyorlar. Gündem değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan bilgisiz bir başkanımız var. Bilgisiz bir belediye başkanı var. İlgisiz, İstanbul'a ilgisi olmayan yarı zamanlı belediyecilik yapan, sosyal medya belediyeciliği yapan bir başkan var. Bu başkana diyoruz ki 31 Mart'a az kaldı. 31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz. İstanbullular sandıkta sana ve senin zihniyetine öyle bir cevap verecekler ki ne olduğunu şaşıracaksın. Ne yapacağını şaşıracaksın" diye konuştu.

“ARTIK CHP’NİN EŞ BAŞKANI MI OLURSUN VEYA EŞ BAŞKANINI ARKADAN HANÇERLER MİSİN ONU SEN BİLİRSİN"

Kurum, “Bundan sonra artık tatile mi gidersin? Kayağa mı gidersin? Başka emeller peşinde mi koşarsın? Gider Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş başkanı mı olursun? Veya yol yürüdüğün şimdiki eş başkanını arkadan hançerler misin? Onu sen bilirsin. Senin yaptığını 5 yıldır bütün Türkiye görüyor. Sen yol yürüdüğün tüm arkadaşlarını yolda bıraktın. İşte ağabeyim dediğin Genel Başkanını kongrede saf dışı bırakabilmek için İstanbul'un kaynaklarını harcadın. İsrafı bitirdik deyip israf ederek tabelalara tam 175 milyon lira para harcadılar. Yazık, yazık. İstanbul'un kaynağını işte kendi emelleri için kendi geleceği için çarçur ettiler. 30 gün sonra o harcadığınız, o israf ettiğiniz tüm kaynakların hesabını Saraçhane'ye gelip bir bir sizden soracağız" dedi.

“HER BİR KARDEŞİM 10 KİŞİYİ İKNA ETSİN"

Bakan Bolat’ın konuşmasına ithafta bulunan Kurum, “Burada yaklaşık 3 bin kişi var. 3 bin kişi buradaki her kardeşim inşallah 10 kişiyi ikna ettiğinde 30 bin oy eder. 30 bin oyla, biz diğer oylarımızla birlikte çok büyük bir zafer kazanacağız. Sizlerden ricam şu 30 günlük sürede buradaki her bir kardeşim en az 10 kişiyi ikna etsin. 10 kişiyi kucaklasın. 10 kişiye bizim hayallerimizi anlatsın. Murat Kurum söylüyorsa eğer yapar desin. Murat Kurum söylüyorsa eğer geçmişte yaptı desin. Murat Kurum çalışır, milleti için mücadele eder diye anlatsın" ifadelerini kullandı.