Yıldız: "Türkiye yüzyılına yakışır bir hizmet anlayışı"

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından proje tanıtım ve belediye meclis üyesi adayları tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, " Türkiye yüzyılına yakışır bir hizmet anlayışıyla hizmet ediyoruz" dedi.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Haydar Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen proje tanıtım ve belediye meclis üyesi adayları tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Eski İçişleri Bakanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Av. Abdullah Enes Özkan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Halil Orhantepe, Büyükbirlik Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Hakkı Yeşilay, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BİR YEREL SEÇİME GİDİYORUZ"

Eski İçişleri Bakanı, Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Şimdi üzerimizde bir sorumluluk var. Sorumluluk şu; bu programı dinleyeceğiz. Bir yaptıklarımızı anlatacağız, bir yapacaklarımızı anlatacağız. Bir genel seçime gitmiyoruz. Bir yerel seçime gidiyoruz, bir belediye seçimine gidiyoruz. Allah'ın izniyle ve inayetiyle 31 Mart'ta Beyoğlu'na Haydar Ali başkanla beraber bayrağı dikeceğiz Allah'ın izniyle. Beyoğlu'nun başka bir özelliği var. Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyoğlusudur. Farkı, fark ettirecek inşallah" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILINA YAKIŞIR BİR HİZMET ANLAYIŞIYLA HİZMET EDİYORUZ"

Ali Haydar Yıldız, "Türkiye yüzyılı saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın 85 milyona emanet ettiği bir sorumluluk. Beyoğlu'nda da Türkiye yüzyılına yakışır bir hizmet anlayışıyla hizmet ediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin Türkiye yüzyılına Türk asrı diye, Türk devletleri teşkilatıyla beraber ifade edilen Türk yüzyılı, inanıyorum ki hep birlikte inşa edeceğimiz bir yüzyıl olacak. Kaan'ın gökyüzünde olduğu bir Türkiye'de biz de Beyoğlu'nda, Beyoğlu'nun bu tarihi kimliğini koruyarak, onu hep genç tutarak hep birlikte Türkiye yüzyılında hep birlikte hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR VE GENÇLERDİR"

Çocuklara ve gençlere yönelik projelere verdikleri öneme dikkat çeken Yıldız, "Önceliğimiz çocuklar ve gençlerdir. Çocuklar için, gençler için okullar yaptık. Kütüphaneler yaptık. Her semte bir kütüphane hayalimiz vardı. Hamdolsun gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde yine kütüphaneler yapmaya devam edeceğiz. Yine ücretsiz spor sahalarını gençlerimize sunduk ve bugün Beyoğlu'nun bütün farklı noktalarında gençlerimiz ücretsiz bir şekilde top sahalarından, spor sahalarından istifade ediyorlar. Bilim merkezleri, kültür merkezleri, sanat merkezleri, teknoloji merkezleriyle Beyoğlu'na apayrı bir zenginlik kattığımıza inanıyorum. Bir taraftan üniversitelerimizin Beyoğlu'nda giderek artması ve Beyoğlu'nun kültür, tarih, sanat ve bundan sonra da bir akademi şehri ve bir turizm şehri olduğu gerçeğinden hareketle adımlarımızı bu istikamete attık" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KOMŞULARIMLA BİRLİKTE BAŞARIYORUZ"

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuşan Yıldız, "Hepimizin sağlıklı yaşayabilmesi için sağlıklı bir çevre ve afetlere dirençli bir Beyoğlu inşa etme konusunda birlikte gayret gösteriyoruz ve başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmaları, hem bugün Beyoğlu'nda, Okmeydanı'nda, Fetihtepe'de yaklaşık bin dairelik 939 konutu ihtiva eden bir şekilde, aynı şekilde dirençli şehirler anlamında burada mülkiyet esaslı kentsel dönüşümü, ada bazlı ve etap bazlı olarak hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ok meydanında komşularımla birlikte başardım. Aynı şekilde Tarlabaşı'nda Sütlüce'de, Örnektepe'de bu kentsel dönüşümü komşularımla birlikte başarıyoruz" şeklinde konuştu.

"BENİM ÇOK ÖNEMSEDİĞİM BİR PROJE"

Restorasyonunu yapacakları Galata Kadılığı'nın önemini belirten Yıldız, "Şimdi benim çok önemsediğim bir proje. Özellikle basın mensuplarımızın, gazeteci dostların bütün dünyaya anlatacakları bir hikayemiz bu. Galata Kadılığı, İstanbul'daki 3 önemli kadılıktan birincisi olan, Hristiyanlığın kendi dinine göre, Musevi'nin kendi dinine göre, Müslüman'ın kendi dinine, kitabına göre yargılandığı mahkeme; Galata kadılığı, Galata Mahkemesi şimdi gördüğünüz şekilde bunu şimdiki İçişleri Bakanımız ve şimdiki Valimizle görüşmek suretiyle vakıflardan devrini aldık. Restorasyonunu yapıyoruz. Bir adalet müzesi ve bir hukuk kütüphanesi olarak yine sadece Beyoğlu'nun değil, İstanbul'un ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Türkiye'nin ve Türk milletinin yüzyıllardır bir hukuk devleti olduğunun belgesi olarak bundan sonra tarihe emanet etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST TÜRKİYE AKADEMİSİNİN İLK ŞUBESİ BEYOĞLU'NDA AÇILMIŞ OLACAK"

Türkiye'de ilk defa bir akademi olarak Teknofest Türkiye akademisinin ilk şubesinin Beyoğlu'nda açılacağını belirten Yıldız, "DigiBeyoğlu diye projelerimizden biri gördüğünüz bina Türkiye'nin belki de İstanbul'un en güzel binalarından biri, tarihi Ferah Apartmanı. Şu anda CubeBeyoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Teknopark'la beraber Türkiye'nin ilk uydu kuluçka merkezi olarak açtığımız ve şu anda bu fonksiyonu icra eden CubeBeyoğlu önümüzdeki dönemde, Teknofest Türkiye Beyoğlu olarak, Türkiye'de ilk defa bir akademi olarak Teknofest Türkiye akademisinin ilk şubesi Beyoğlu'nda açılmış olacak. Hayırlı olsun" dedi.