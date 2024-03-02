Resmi gazete'de emniyet müdürü ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise İbrahim Kaba atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı illerin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürleri değişti. Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Bursa İl Müdürü Muhammer Doğan, İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, Kayseri İl Müdürü İsrafil Aktürk, görevden alındı. Karara göre; Adıyaman İl Müdürlüğüne Hasan Bilici, Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne Bilal Erdoğan, Ankara İl Müdürlüğüne Cüneyd Özdemir, Antalya İl Müdürlüğüne, Malatya İl Müdürü Galip Sökmen, Aydın İl Müdürlüğüne Abdullah Kömürcüoğlu, Bartın İl Müdürlüğüne Yavuz Korkmaz, Batman İl Müdürlüğüne Mehmet Zeki Eryarsoy, Bilecik İl Müdürlüğüne İlkay Türkoğlu, Bingöl İl Müdürlüğüne, Muş İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Bursa İl Müdürlüğüne, Kırklareli İl Müdürü Faruk Uysal, Denizli İl Müdürlüğüne, Uşak İl Müdürü Ekrem Boran, Diyarbakır İl Müdürlüğüne, Elazığ İl Müdürü Aydın Polat, Edirne İl Müdürlüğüne Harun Tohumcu, Erzincan İl Müdürlüğüne Serdar Demirci, Eskişehir İl Müdürlüğüne Orhan Bayrak, Giresun İl Müdürlüğüne Mustafa Modaoğlu, Iğdır İl Müdürlüğüne Selçuk Akgül, İstanbul İl Müdürlüğüne, Aydın İl Müdürü Ömer Turan, İzmir İl Müdürlüğüne, Sinop İl Müdürü Melih Keleş, Karabük İl Müdürlüğüne Abdurrahman Bilgiç, Kayseri İl Müdürlüğüne, Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Kırklareli İl Müdürlüğüne Bilgin Özbaş, Kocaeli İl Müdürlüğüne Kamil Tüylüoğlu, Konya İl Müdürlüğüne, Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, Kütahya İl Müdürlüğüne, Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu, Mardin İI Müdürlüğüne, Diyarbakır İl Müdürü Muzaffer Akçam, Tekirdağ İl Müdürlüğüne Hüseyin Özdemir, Uşak İl Müdürlüğüne, Gümüşhane İI Müdürü Zekai İnan, Van İl Müdürlüğüne İsmetullah Altun atandı.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI'NA ATAMA

Kararla, Tufan Büyükuzun, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na atandı.

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, görevden alındı.