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İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımına cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi 'katliam' yapmakla suçlamasına ilişkin "İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımına cevap mask

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın  Türkiye'yi 'katliam' yapmakla suçlamasına yanıt verdi. Keçeli, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."

# öncü keçeli, israil, Filistin, Türkiye, Adalet, son, Gazze

01 Mar 2024 - 22:21 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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