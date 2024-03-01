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Hamza Saykan Sergisi Açılıyor

Hamza Saykan'ın yağlı boya resimleri sergisi 4 Mart'ta açılıyor.

Hamza Saykan Sergisi Açılıyor mask
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Ressam Hamza Saykan'ın yağlı boya Atatürk resimleri adlı sergisi 4 mart pazartesi günü Ankara kulübü derneğinde ziyarete açılacak. Sergi açılışı ve kokteyli 4 mart 2024 saat 18.00 da ziyaretçilerini bekliyor.

Ressamın yağlı boya Atatürk sergisinin yanında imza günü de gerçekleşecektir.

Serginin yapılacağı adres

Çamlıca konak içi 137. SK No, 2 Yenimahalle /Ankara ( Ankara Konağı)

Hamza Saykan Sergisi Açılıyor

# Atatürk, hamza saykan, resim dergisi, Fotoğraf, Ankara, saat

01 Mar 2024 - 20:03 Ankara- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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