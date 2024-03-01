Hamza Saykan Sergisi Açılıyor

Ressam Hamza Saykan'ın yağlı boya Atatürk resimleri adlı sergisi 4 mart pazartesi günü Ankara kulübü derneğinde ziyarete açılacak. Sergi açılışı ve kokteyli 4 mart 2024 saat 18.00 da ziyaretçilerini bekliyor.
Ressamın yağlı boya Atatürk sergisinin yanında imza günü de gerçekleşecektir.
Serginin yapılacağı adres
Çamlıca konak içi 137. SK No, 2 Yenimahalle /Ankara ( Ankara Konağı)
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.