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Park halindeki 2 otomobil yandı

Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, otomobiller kullanılmaz hale geldi. Yangın anı çevredekiler tarafından görüntülendi 

Park halindeki 2 otomobil yandı mask
Park halindeki 2 otomobil yandı
Park halindeki 2 otomobil yandı
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Yangın, öğle saatlerinde Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FNZ 272 plakalı park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Alevler büyüyerek önünde park halinde bulunan 55 ALS 709 plakalı bir başka otomobile sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen otomobiller, kullanılamaz hale geldi.  Otomobillerin yanma anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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01 Mar 2024 - 19:28 DHA Rize- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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