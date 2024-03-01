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1 yıl 8 ay hapisle aranan kadın yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli kadın hükümlü, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalandı.

1 yıl 8 ay hapisle aranan kadın yakalandı mask
1 yıl 8 ay hapisle aranan kadın yakalandı
1 yıl 8 ay hapisle aranan kadın yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki evde olduğu belirlendi. Y.A., adresine düzenlenen operasyonla, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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01 Mar 2024 - 18:36 DHA Kayseri- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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