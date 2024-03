Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar

Şırnak'ta çekilen bir fotoğrafta Şırnak Valisi, İl Jandarma komutanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı'nın aynı karede olmasını değerlendiren Özgür Özel, “Fotoğraf aslında Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan'ın dayattığı ucube rejimin fotoğrafıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın dolma kalemi aynı mürekkeple sabahleyin İl Başkanı atıyor Şırnak'a, öğleden sonra vali atıyor. İkisi aynı mürekkebin insanı oldukları için birlikte gezip kampanya yapmayı da normal sanıyorlar. Partiyle devlet ayrımı ortadan kalkmış durumda. Devleti partinin devleti, parti devletin partisi sanan bir anlayış attığı her adımda Türkiye'ye 2024 yılında yeni bir utanç yaşatıyor. Yüz yıl önce bu cumhuriyet kuruldu ve çok partili rejime geçirmekle övünüyoruz biz bu ülkeyi. Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıl sonra tek partili rejime geçirmeye çalışıyor. Devletin bütün imkanlarını bir partiye ve bir partiyi de devletin partisi gibi görüyor. O fotoğraf, bu ucube rejimin fotoğrafıdır ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir köşede en karanlık fotoğraflardan bir tanesi olarak yerini almıştır. Ümit ediyoruz bir gün demokrasi müzesinde demokrasimiz böyle de bir badireyi atlattı diye o fotoğrafı sergileyeceğiz" diye konuştu.

"KENDİ ADAYINI YETERSİZ GÖRÜYOR"

Bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği her ilde Ekrem İmamoğlu'na yönelik söylemlerde bulunuyor. Bu durumu siz nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna cevap veren Özel, “Kurum'un yerinde olmak istemezdim. Çünkü Erdoğan'ın, Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili, başkanımızla ilgili söylediği her şey kendi adayını kifayetsiz gördüğünü, yetersiz gördüğünü, Ekrem Başkan'la baş edemediğini düşündüğünü gösteren yaklaşımlar. O yüzden aslında Erdoğan her sözüyle, her adımıyla 'Bu Murat Kurum'dan olmayacak galiba olmayacağını anladım. Mecburen bu kampanyayı benim yürütmem lazım' diyor. Zaten Ekrem Başkan'la da geçtiğimiz günlerde otobüsle halkı selamlarken Sayın Erdoğan'ın resimlerini görünce, Başkan 'Esas rakibin burada, öbürü değil de bu rakibim' diye bana göstermişti. Bunu tescil ediyorlar. Bunu kabulleniyorlar" dedi.

“ ADALET RAYLARIN ALTINDA KALMASIN DİYE 25 NİSAN'DA DA ÇORLU'DA OLACAĞIZö

Dün Çorlu'da gerçekleştirilen, Çorlu tren kazası davasının ertelenmesi sorulan Özel, "25 Nisan günü, biz çok kuvvetli bir kadroyla ve çok sayıda arkadaşımızla birlikte yine orada olacağız. Binlerce kişi orada olacağız. Çünkü dün kalabalığı gördüklerinde ve toplumsal sahip çıkışı gördüklerinde davayı ertelemek için Hakim'e sabah erken saatlerde bir rapor aldırmışlar. Bu işin kaçışı yok. Biz adalet rayların altında kalmasın diye 25 Nisan'da da Çorlu'da olacağız" diye konuştu.

"ÇOK ACEMİCE CÜMLELER"

Murat Kurum'un katıldığı bir programdaki 'Sen burayı yarı zamanlı belediyecilik yaparak yönetemezsin. Sen bu emanete sahip çıkacaksın ya da 31 Mart akşamı Saraçhane'yi terk edeceksin" sözlerinin sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu ise, “Yani gerçekten söylemleri ve ifadeleri cevap verilecek seviyede değil. Üzülerek söylüyorum. Çok acemice cümleler. Hani bir polemik yaratmak istiyor belki ama onda bile başarı elde edemiyor. Birçok konuda başarı elde edemediği gibi geçmiş dönemde yaptığı icraatlerde. Yani bir daveti bile eline yüzüne bulaştırdı. Herkesi zor duruma düşürdü. Bizim nezaketle söylediğimiz bir cümleye atlayıp, 'Hayır davet edilmedi' deyip ortada bir fırtına kopardı. Sonra da davetten bir gün sonra da 'Koltuğu vardı, niye gelmedi' dedi. Yani dolayısıyla ben hani cevap versem bir türlü vermesem bir türlü, kendi haline bırakıyorum. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

"MEDENİ BİR ORTAMDA BU TÜR TARTIŞMALARIN OLMASINDAN YANAYIZ"

Ortak yayın konusunda, Murat Kurum'un "Ortak yayında neyi konuşacağız? Projeleri konuşamayız ki, kendisi İstanbul'u bilmiyor, daveti samimi bulmuyorum" sözleri hatırlatılan İmamoğlu, "Acemi, genel başkanım, acemi aday, yapacak bir şey yok. Diyecek çok bir şey yok. Yani milletimiz kanaati, kararı görüyor zaten. Biz yine de medeni bir ortamda bu tür tartışmaların olmasından yanayız. Onun dışında verdiği cevaplar falan zaten hani biraz seviyesi düşük ona cevap vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.