Mardin'de İsrail protesto edildi

Mardin'de bulunan sivil toplum kuruluşları, Cuma namazı çıkışında İsrail'i protesto ederek, Gazze'ye destek çağrısında bulundu.

Kentte faaliyet yürüten 60’a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Cuma namazı çıkışı Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanarak, Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılar nedeniyle İsrail'i protesto etti. Kalabalık, sık sık 'Mardin’den Gazze'ye direnişe bin selam’ sloganları attı. Dualarla başlayan eylem, yürüyüşle sona erdi. Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan platform sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail’in her gün kadın, çocuk demeden masum ve sivil insanları katletmeye devam ettiğini ve dünyanın sadece seyrettiğini belirterek, “Bu süre içinde 80 bin ton bombayı Gazze’nin evlerine, insanlarına, hastanelerine ve pazar yerlerine bırakarak 30 bin masum canı katlettiler. İsrail, ülkelerin ve küresel güçlerin suskunluğuyla daha çok vahşileşiyor ve daha cüretkar oluyor. Mardin’den bütün dünyaya, bütün halklara ve bütün Müslümanlara sesleniyoruz; Gazze halkına soykırım uygulanıyor" dedi.

‘İNSANLIK ONURU ÇİĞNENİYOR’

İsrail’in saldırılarının vahşileştiğini belirten Başboğa, “Yemek kuyruğunda bekleşen yüzlerce masum kadın ve çocuk uçaktan atılan bombalarla topluca katlediliyor. Bizler sustukça İsrail daha da vahşileşiyor. Gazze bütün insanların onur toprağıdır. İnsanlık onuru çiğneniyor. Buna sessiz kalmayınız. Biz de sessiz kalmayacağız. Gazze bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin masumiyeti ve haremidir. Gazze’nin kirletilmesi ve lekelenmesi bütün insanlık vicdanının lekelenmesi demektir. Siyonist işgalcilere yardım eden, propagandalarını yapan ve destek veren bütün ürünleri ve firmaları boykot etmeyi sürdürerek duruşumuzu göstermeliyiz. Gazzeli kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duyarlılığımızı sergilemeye devam edeceğiz. Yaşasın Gazze’nin haklı ve onurlu direnişi. Kahrolsun insanlık düşmanı katil siyonistler ve işbirlikçileriö diye konuştu.