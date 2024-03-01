- Asayiş

Van'da marketlerde fiyat denetimi

Ramazan ayı öncesinde Van'da marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketleri ile fahiş fiyatları denetlendi.

Van'da marketlerde fiyat denetimi
Van'da marketlerde fiyat denetimi
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Ramazan ayı öncesinde Van'da marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketleri ile fahiş fiyatları denetlendi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Balıkesir, Sakarya ve Van'da eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın'ın da katıldığı denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihiyle, önceki fiyatı gibi bilgilere bakılıp incelendi. Özellikle Ramazan ayında tercih edilen temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, aykırılık tespit edilen durumlarda tutanak tutarak idari yaptırım uyguladı. Ekipler, satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı ile ilgili de indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listelerini inceleyerek, aykırılık tespit ettikleri ürünleri tutanakla belirleyip, gerekli idari işlemleri yaptı.

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01 Mar 2024 - 16:00 DHA Van- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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