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Köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de, köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Yakup A., başı ve kolundan ağır yaralandı

Köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı mask

Kayseri'de, köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Yakup A., başı ve kolundan ağır yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çadırların bulunduğu alanda meydana geldi. Bağlı köpek, yanına giden Yakup A.'ya saldırdı. Yakup A., başından ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup A., ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, köpeğin sahibi A.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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01 Mar 2024 - 15:38 DHA Kayseri/ Melikgazi- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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