Köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de, köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Yakup A., başı ve kolundan ağır yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çadırların bulunduğu alanda meydana geldi. Bağlı köpek, yanına giden Yakup A.'ya saldırdı. Yakup A., başından ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup A., ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, köpeğin sahibi A.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.