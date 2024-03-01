İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 20 gözaltı

İzmir'de, polisin suç örgütlerine ve onlara silah temin eden gruplara yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda, toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'Dirikan' suç örgütü üyeleri de bulunuyordu. Şüpheliler, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla İzmir'de 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'tefecilik ve dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde etmek suretiyle devleti zarara uğratmak' gibi suçlara karıştıkları belirlenen suç örgütleri ile bu kişilere yasa dışı silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, Ödemiş ilçesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 'Dirikan' adlı suç örgütüne yönelik 27 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Balçova, Seferihisar ve Karabağlar'da bu suç örgütüne silah temin ettiği öne sürülen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 21 tabanca, 127 fişek, 5 av tüfeği, 49 kartuş, 4 bıçak ve bir kılıç ele geçirildi.

Ayrıca Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalatı, ticareti ve sevkiyatını yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda, 1 tabanca, 59 mermi, 3 milyon 858 bin 200 boş makaron, 247 bin 540 içi doldurulmuş makaron, 4 bin 300 sahte bandrol, 2 bin 797 kilo kıyılmış tütün, 63 elektronik sigara cihazı ve likidi, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.