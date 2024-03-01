Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü

Bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.