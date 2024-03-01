Muhabbet kuşuyla servis yapıyor

Bursa'da ikamet eden 20 yaşındaki İbrahim Bilici, 2 yıldır ilgilendiği ve 'İbiş' olarak adlandırdığı muhabbet kuşunu çalıştığı hastane kantininde çay servisi yaparken yanından bir an olsun ayırmıyor. Bilici'nin omzundaki kuşu fark edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İnegöl Devlet Hastanesi kantininde çay servisi yapan İbrahim Bilici, 2 yıl önce sahiplenip İbiş ismini verdiği muhabbet kuşunu yanından ayırmıyor. Dışarıda bekleyen müşterilerine, servis yaparken, omzunda kuşu ile giden Bilici, çalıştığı kantinde de onunla hizmet veriyor.

Müşterilerinin ilgi odağı olan muhabbet kuşunun, yanından ayırmadığını söyleyen İbrahim Bilici, "Acil servisin kantininde çalışıyorum. Muhabbet kuşum ile beraber yaşıyoruz. İbiş'in, evde 2-3 tane de kardeşi var. Eve gittiğim zaman yanımdan ayrılmıyor. Dışarıya çıktığım zaman da omuzumda, başımda duruyor. Hiç uçmuyor, Sürekli benimle oluyor. Çay servisini beraber yapıyoruz. Simitlerin susamlarını da kendisi yiyor. Hiçbir yeri pisletmez" dedi.