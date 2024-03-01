Esra Erol annesini paylaştı, görenler çok şaşırdı

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan ünlü sunucu Esra Erol, sosyal medyada da aktif olarak paylaşımlar yaparak adından söz ettiriyor. Ali Özbir ile evli ve iki çocuk annesi olan Esra Erol, annesi ve babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü sunucunun bu karesine yorumlar yağdı...

Atv ekranlarında hafta içi 'Esra Erol'da' programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Esra Erol, geniş bir hayran kitlesine sahip olmanın yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Ali Özbir ile mutlu bir evlilikleri bulunan Esra Erol, eşi ve çocuklarıyla birlikte yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Bu kez ünlü sunucu, annesi ve babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak " Aile çok kıymetli en güvenli kale, en sakin liman. Kıymetini bilin, sarılın, öpün nazlanın…" notunu ekledi.

Erol'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorumla karşılandı. Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı'yı görenler ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ünlü ismin anne-kız pozuna ise 'Güzelliğin nereden geldiği belli oldu', 'Aynı annesi', 'Kızlarından daha güzel' gibi yorumlar yapıldı.