Playboy modelinden Leonardo DiCaprio'ya şok sözler

22 yaşındaki model Hieke Konings, 25 yaş altındaki modellerle ilişki yaşayan dünya çapında ünlü aktör Leonardo Di Caprio hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki aktörü tuhaf ve yaşlı olarak nitelendiren model, ilişki sırasında müzik dinlediğini söyledi.

Daily Mail'e yaptığı açıklamada oyuncu ile nasıl tanıştıklarını ve ilişkilerini anlatan model, "Los Angeles'ta sadece davetle girilebilen gizli bir kulüpteydi. Onu orada siyah kapüşonlu ve siyah şapkasıyla otururken gördüm ve göz teması kurduk. Menajeri'Leo seninle konuşmak istiyor' dedi ve yanına gittim" dedi. Oyuncunun 25 yaş altındaki modellerle flört etme konusundaki ününün doğru olduğunu belirten model, Leonarda Di Caprio'nun cinsel ilişki sırasında kulaklık takarak yüksek sesle müzik dinlediğini belirtti. Model, Di Caprio'nun ilişki sırasında kadının sesini duymak istemediği için böyle bir şey tercih ettiğini de sözlerine ekledi.