ABÜ'den ‘Midday Sounds’ etkinliği

Ankara Bilim Üniversitesi’nin Özünden Özgün Sesler

Ankara Bilim Üniversitesi’nde ‘Midday Sounds’ başlıklı bir faaliyet çerçevesinde, her gün öğlen saatlerinde kısa süreli müzik dinleti etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Rektör Profesör Dr. Yavuz Demir'in fikriyle ve Öğrenci Dekanı Dr. Nedim Kemer’in önderliğinde, öğrenciler ile akademik ve idari personelin, konferans salonunun fuayesinde bir araya geldiği etkinlikle üniversite içerisinde hoş seda enerjileri esmektedir. Her gün farklı bir kişinin veya küçük grupların yer aldığı müzikli buluşmalar, gündelik yaşantının aralarında sıkışmış bulunan bireyler, sesler ve yüzleri gün yüzüne çıkarak buluşturuyor. Sokak çalgıcılarını çağrıştıran bu sanatsal etkinlik çevresinde yeni tanışma olanakları sunulurken kurumsal sosyal kapital de güçleniyor. ‘Midday Sounds’ Gün Ortası seslerini duyarak gelip kendilerini tanıtıp, gönüllü olarak katılmak isteyen öğrenci ve hocalar bu etkinliğin en büyük sürprizli kazanımları olagelmektedir.

Midday Sounds: Ankara Bilim Üniversitesi ailesinin özgün seslerle bütünleştiği nokta

Ankara Bilim Üniversitesi, Rektör Profesör Dr. Yavuz Demir'in öncülüğünde başlatılan ve Öğrenci Dekanı Dr. Nedim Kemer tarafından organize edilen, yeni bir etkinlikle gündemde. "Midday Sounds" isimli bu etkinlik, her gün öğlen saatlerinde üniversitenin konferans salonu fuayesini müziğin birleştirici gücü ile canlandırıyor. Üniversitenin öğrencileri, akademik ve idari personeli, kısa süreli müzik dinletileri ve paylaşım etkinlikleri etrafında bir araya geliyor. Bu buluşmalar, gündelik hayatın monotonluğundan sıyrılarak yeni sesler ve yüzlerle tanışma fırsatı sunuyor. “Midday Sounds” üniversite camiasını her öğlen müzikle buluşturarak, akademik hayata yenilikçi bir soluk getiriyor.

Her gün farklı bir kişi veya ikilinin sahne aldığı Midday Sounds, sadece müzikle sınırlı kalmayıp, katılımcılarına özgünlük ve yaratıcılık dolu bir platform sunuyor. Etkinlik, gönüllü olarak katılmak ve yeteneklerini sergilemek isteyen öğrenci ve hocalar için sürpriz dolu kazanımlar sunuyor. Üniversite içerisinde hoş seda enerjileri yayılırken, Ankara Bilim Üniversitesi'nin sosyal kapitali güçleniyor.

Midday Sounds, katılımcılara gündelik yaşamın rutininden kurtulup yeni seslerle tanışma fırsatı sunuyor. Bu etkinlik, aynı zamanda öğrenci ve öğretim üyelerine yeteneklerini sergileme ve paylaşma ve üniversite yaşamına renk katma imkanı tanıyor. Midday Sounds, Ankara Bilim Üniversitesi'nin kültürel çeşitliliğini ve yaratıcılığını ön plana çıkararak, akademik camiada özgün bir iz bırakıyor. Dr. Nedim Kemer, etkinlik hakkında, "Midday Sounds, üniversitemizin sosyal dinamiklerini güçlendiren, öğrencilerimiz ve personelimiz arasında sıcak bağlar kurulmasına olanak tanıyan bir platform oldu. Her gün farklı müzikler ve hikayelerle zenginleşen bu buluşmalar, üniversitemizin kültürel çeşitliliğini ve yaratıcılığını ön plana çıkarıyor. Bir tarafta günortası sesleri paylaşılırken öte yanda yeni ekipler prova yapıyor." şeklinde konuştu.

Üniversitenin bu özgün etkinliği, katılımcıların müzik aracılığıyla birbirleriyle etkileşime geçmelerini, yeni arkadaşlıklar kurmalarını sağlıyor. Bu etkinlik, üniversitenin sadece bilimsel başarılarla değil, sosyal ve kültürel etkinliklerle de öne çıkan bir kurum olmasına katkıda bulunuyor.

Rektör Profesör Dr. Demir, etkinliğin amacına ilişkin, “sokak çalgıcılarını çağrıştıran Midday Sounds, üniversite topluluğumuzu sanatın ve müziğin evrensel dilinde bir araya getirmek için tasarlandı. Bu platform, öğrenci ve personelimizin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, birbirleriyle etkileşim içinde olabilecekleri bir alan sunuyor." dedi. Etkinlik, Ankara Bilim Üniversitesi'nin sadece akademik başarılarıyla değil, sosyal ve kültürel aktivitelerle de öğrenci yaşamına katkıda bulunmayı amaçlıyor.