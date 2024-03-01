ABB Bağımsız adayı Yunus Murat Güztoklusu kimdir ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Yunus Murat Güztoklusu Kimdir ?

1955 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde ortaokulu ve liseyi ise İstanbul’da bitirdi. Yüksek öğrenimimi ODTÜ İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi’nin yayınladığı Demokratik Sol Dergisi Yazı Kurulu üyeliğini yaptı. Yazarlığını Bülent Ecevit’in yönetiminde çıkan ARAYIŞ Dergisi’yle sürdürdü.

1989’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden olan HAMİDİYE A.Ş’nin Genel Müdürlüğünü üstlendi. Görevi sırasında İstanbul’un önemli sorunlarının başında gelen içme suyu sorununu çözmek amacıyla HALKSU PROJESİ’ni geliştirdi.

1992 Nisan’ından 1995 Aralık ayına kadar Çankaya Belediyesi’nin iştirak şirketi Belde A.Ş’nin Genel Müdürlüğünü üstlendi HALKSU PROJESI’nin yanı sıra Türkiye’nin ilk KAYK (Katı Atıkların Yeniden Kazanımı) PROJESI’ni hayata geçirdi. Bu proje AB’nin Akdeniz Kentleri (Med Urban) programına ilk Türk Çevre Projesi oldu. Yaşama geçirdiği bu KAYK PROJESI’ni çeşitli makaleler, paneller, konferanslar, radyo ve televizyon programları ile ülke çapında tanıtılarak günümüzde “SIFIR ATIK” sloganı ile ülkemizde yayılmasına öncülük etti.

Ankara’da halk yararına ULUPAZAR adıyla açtığımız tanzim satış mağazalarında Türkiye’nin ÇUBUKBELGI (barkod) teknolojisini kullanan ilk uygulamayı başlattı. Aradan geçen 30 yılda bu teknoloji parakende ticaret sektörlerinde yaygın bir uygulama alanı buldu.

1999 Yerel seçimlerinde DSP Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak gündeme getirdiği HAVARAY PROJESI ise birçok büyük kentte gündeme gelmiştir. Ankara Belediyesi’nin Güneşevi’ni yapan Dr. Melih Tan’la 1993’te başlayan Güneş Projesi çalışmaları süreç içinde Prof. Dr. Tanay Uyar, Anna Greta Hestness ve Doç. Dr. Çetin Göksu ile devam etmiş ve güneşle çalışma hususunda belediyecilik anlayışındaki yerini almıştır. Bununla 21. Yüzyılın Türkiye’sinin GÜNEŞ UYGARLIĞI’nın öncü gücü olması noktasında çalışmalar yürütülmüştür.

İleri düzeyde İngilizce ve biraz Arapça bilmekte. Evli ve iki çocuk babasıdır.