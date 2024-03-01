Marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri ramazan ayı öncesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Manisa, Balıkesir, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Van'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki markette denetim yaptı. Ekipler manav, kasap ve temizlik reyonlarında bulunan temel ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol etti, not aldı. Ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulup bulunulmadığı kontrol edildi. Ayrıca etiketlerin değişim tarihine bakıldı, önceki fiyatlar da kontrol edildi. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, ramazan ayı öncesi fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinin devam ettiğini belirterek, "Ramazan boyunca da yoğun bir şekilde denetime devam edeceğiz. Ankara’nın her yerinde günde 12 lokasyonda denetimlerimiz devam ediyor" dedi. Denetim yapılan markette herhangi bir fahiş fiyat durumuyla karşılaşılmadığını bildiren Tan, karşılaşıldığı takdirde idari yaptırım uygulandığını belirtti. Tan ayrıca, bakkal gibi küçük işletmelerin de denetlendiğini; ancak daha çok büyük market zincirlerinin denetime tabi tutulduğunu bildirdi.