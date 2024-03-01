01 Mar 2024 - 12:50- Gündem G:

Peynir kolilerinde tarihi eserler ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı yolcu otobüsünde peynir kolilerinde tarihi eserler ele geçirildi.

Peynir kolilerinde tarihi eserler ele geçirildi mask
Peynir kolilerinde tarihi eserler ele geçirildi
Peynir kolilerinde tarihi eserler ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yolda önlem alıp bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Aramada bir yolcuya ait peynir paketleri bulunan kolilerin içerisine gizlenmiş 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirildi. Muhafaza alınan eserler incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Tarihi eserlerle ilgili gözaltına alınan kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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01 Mar 2024 - 12:50 DHA Kars- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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