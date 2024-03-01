Peynir kolilerinde tarihi eserler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yolda önlem alıp bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Aramada bir yolcuya ait peynir paketleri bulunan kolilerin içerisine gizlenmiş 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirildi. Muhafaza alınan eserler incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Tarihi eserlerle ilgili gözaltına alınan kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.