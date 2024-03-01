İnci Taneleri reyting kategorilerinde birinci

İnci Taneleri yayınlanan son bölümü ile yine gündem oldu. Cihan iyileştikten sonra canına kastedenlerden hesabını sormak için harekete geçti ve Sırat’ın karşısına çıktı. Kendisini omzundan vuranların tedbir aldığını ve mahalleye kimseyi sokmadıklarını öğrendi. İntikamını almaya kararlı olan Cihan, mahalleye düğün arabası ile giriş yaptı. Başına gelenlerin hesabını soran Cihan, bununla da sınırlı kalmadı ve her şeyi videoya çekerek o anları sosyal medyada paylaştı.

ZAHİR, DİLBER’E SALDIRDI

İnci Taneleri final sahnesi ile herkesi ekrana kilitledi. Otele sarhoş bir şekilde gelen Zahir, Dilber’in odasına girdi. Konuşmak için geldiğini söyleyen Zahir elindeki yüzük kutusuna açarak, Dilber’e “Dön ne olur” dedi. Dilber ise “Zahir, benim sana verdiğim parayla bana yüzük almanı geçiyorum. Ben seni istemiyorum, ne olur beni bırak artık lütfen” dedi. Bunun üzerine Dilber’e zorla sahip olmaya çalışan Zahir, Dilber tarafından itilince sinirlerine hakim olamadı ve Dilber’e saldırdı. Dersten sonra otele gelen Azem otelin önünde ambulansı görünce endişelendi. Merdivenlerden sedyeyle taşınan kişinin Dilber olduğu görünce şoke oldu. Zahir tarafından şiddete uğrayan Dilber çok ağır yaralandı. Havva Öğüt’ün “Şikayet Olmasında Bak Ne Haldeyim” türküsü eşliğinde gelen bu sahne izleyicileri de duygulandırdı.

HAVVA ÖĞÜT SÜRPRİZİ

İnci Taneleri’nin altıncı bölümüne türkücü Havva Öğüt damga vurdu. Havva Öğüt, Dilber’in dansıyla birlikte “Elmayı Nazik Soydum” türküsünü söyledi. Bu sahne sosyal medyada çok konuşulurken, izleyiciden de büyük beğeni aldı.

“ASIL HASAR, GÖRÜNMEYEN YERLERİMDE”

İnci Taneleri’nin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Gözlerini hastanede açan Dilber, yüzünün halini görünce adeta yıkıldı. Usta oyuncu Menderes Samancılar’ın da yer aldığı yeni tanıtımda Cihan, Sırat’ın mekanına gidip onunla yüzleşti. Öte yandan Azem, Kasım’a işe başlaması için kimlik belgelerine ihtiyacı olduğunu sahte evrak düzenlemesi gerektiğini söyledi. Dilber’i zor günlerinde yalnız bırakmayan Azem ,“Düzelmeyecek bir şey değil, görünenden başka hasar yok, Allah’a şükür” diyerek moral vermeye çalıştı. Ancak Dilber’in “Asıl hasar, görünmeyen yerlerimde…” cümlesi izleyicileri derinden etkiledi.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanacak.