DASK 34 milyar tazminat ödedi

Ali Baran Fayık

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili Türker Ateş, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğal afet sigortasından ödeme alan vatandaşlara ilişkin Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. CHP’li Türker Ateş’in yazılı soru önergesine yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi.

Bakan Şimşek’in imzasının bulunduğu yanıtta, DASK’ın en önemli amacının depremler sonrası sigortalılara tazminat ödemelerini hızla gerçekleştirerek yaraların sarma süreçlerine destek olmanın olduğu vurgulandı.

DASK’ın 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketlerinin ardından da bu amaçla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

“650 bin bağımsız bölüme ait zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunmaktadır”

“Bu kapsamda, deprem bölgesinde hasar gören 650 bin bağımsız bölüme ait zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunmakta olup, depreme ilişkin 484 bin adet hasar dosyası kaydı açılmıştır.

Diğer taraftan, depremin olduğu ilk 24 saat içinde DASK tarafından tazminat ödemeleri yapılmaya başlamış olup, şu ana kadar 34,8 milyar TL tutarında tazminat ödemesi gerçekleştirilmiştir.”