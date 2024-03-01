Afra Saraçoğlu'nun yeni projesi belli oldu

Afra Saraçoğlu, "Yalı Çapkını" dizisindeki rolüyle dikkat çeken ve cesur paylaşımlarıyla sıkça konuşulan bir isim haline geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dikkat çekici reklam filmlerinde de rol alan Saraçoğlu'nun, yakın zamanda BKM'nin dönem filmi "Bir Cumhuriyet Şarkısı"na konuk olacağı iddia ediliyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.