Afra Saraçoğlu'nun yeni projesi belli oldu

Afra Saraçoğlu, "Yalı Çapkını" dizisindeki rolüyle dikkat çeken ve cesur paylaşımlarıyla sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dikkat çekici reklam filmlerinde de rol alan Saraçoğlu'nun, yakın zamanda BKM'nin dönem filmi "Bir Cumhuriyet Şarkısı"na konuk olacağı iddia ediliyor.