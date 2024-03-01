Un dolu kazandan tabanca çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli olan kişilere yönelik yaptığı çalışmanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyon düzenledi. ‘Elek 2.0’ adı verilen operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2’si un dolu kazanda ve lavabo arkasında olmak üzere 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis kamerasına yansıyan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.