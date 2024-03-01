Fransız yıldızın evinden cephanelik çıktı

Son yıllarda sağlık sorunları ve ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon'un evinde arama yapıldı. Fransız polisinin gerçekleştirdiği aramada oyuncunun evinde onlarca silah ve binlerce mermi bulundu.
Mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin Delon'un evinde bulunan bir silahı fark etmesi ve hakimi uyarması üzerine Salı günü bir arama gerçekleştirildi. Aramada oyuncunun evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu. Ayrıca, aktörün Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde bir atış poligonu da bulunuyordu. Savcılar, Delon'un silah ruhsatının olmadığını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.