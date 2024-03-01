Güzel oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oluyor

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak rahatsızlığı nedeniyle ekibe veda eden Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın katıldığı diziye bir de güzel oyuncu Rüya Coriç ekleniyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan diziye konuk oyuncu olarak katılacak olan Rüya Coriç, Rüzgâr'ın eski sevgilisi Sibel karakterini canlandıracak. Sibel, Rüzgar'a (Yiğit Kirazcı) zor anlar yaşatacak ve Rüzgar, Sibel konusunda Nursema'dan (Ceren Karakoç) destek isteyecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.