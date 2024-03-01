- Çevre

Zonguldak'ta yoğun sis

Zonguldak’ta kentin yüksek kesimleri ile kıyı kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.

Zonguldak'ta yoğun sis mask
Zonguldak'ta yoğun sis
Zonguldak'ta yoğun sis
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kentin kıyı şeridi ve yüksek kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 50 metre uzunluğundaki gönderdeki Türk Bayrağı da sis altında kaldı. Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

# Yoğun Sis, etkili oldu

01 Mar 2024 - 10:27 DHA Zonguldak- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL