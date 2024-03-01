Zonguldak'ta yoğun sis

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Kentin kıyı şeridi ve yüksek kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 50 metre uzunluğundaki gönderdeki Türk Bayrağı da sis altında kaldı. Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.