ABD'li yıldızın 'OnlyFans' ile hayatı kurtuldu

Adriana La Cerva karakteriyle efsane dizi The Sopranos'ta izleyicilerin kalbinde taht kuran Drea de Matteo, OnlyFans platformunda hesap açtığını duyurmasıyla büyük yankı uyandırmıştı.
Drea de Matteo, Sopranos'taki rolünden sonra banka hesabında sadece 10 dolar kaldığını söyleyerek, OnlyFans'ı açarak "hayatını kurtardığını" itiraf etti.
52 yaşındaki Drea, geçen yıl yetişkin abonelik hizmetine katılmaya başlamakta tereddüt etmiş olmasına rağmen, şimdi müstehcen pozlarıyla kazandığı parayla önce ipotek borçlarını beş dakika içinde ödediğini ve hatta kendi işini kurduğunu söyledi
DailyMail'e konuşan ünlü oyuncu "Bu bizi kurtardı. OnlyFans hayatımı yüzde 100 kurtardı. Bunu söylediğime inanamıyorum ama bu bizi gerçekten kurtardı" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.