Sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı

Başarılı sunucu Ali İhsan Varol, internet üzerinden yaptığı bir alışverişte dolandırıldı. Firmanın depo ve ofis olarak gösterdiği adresin gerçekte boş bir arazi olduğunu fark eden Varol, " Her yere şikayet ettik. Biz zarar gördük, sizin de aynı duruma düşmemeniz için uyarıyorum" şeklinde konuştu.

Kelime Oyunu yarışmasının önceki sunucusu olan Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Parasıyla mağdur olan sunucu, takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi.

Ali İhsan Varol, X hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Firmadan şikayetçi olduklarını belirten Varol, "Dolandırıldık… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM'nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımı daha sonra bilinmeyen bir şekilde sildi.