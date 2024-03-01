01 Mar 2024 - 10:01- Asayiş G:

Üsküdar'da motosiklet kazası

Üsküdar'da park halindeki otomobilden inmek isteyen sürücü kapıyı kontrolsüz şekilde açtığı sırada, seyir halindeki motosikletlinin kaza yapmasına neden oldu. Kapıya çarpan motosiklet sürücüsü başka bir aracın önüne savruldu. Yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Üsküdar'da motosiklet kazası mask
Üsküdar'da motosiklet kazası
Üsküdar'da motosiklet kazası
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Cengiz ÇOBAN/ İstanbul

Kaza 28 Şubat Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Nato Yolu caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobil sürücüsü kontrolsüz şekilde kapıyı açınca, seyir halindeki motosiklet sürücüsü kapıya çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü başka bir aracın önüne düştü. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan motosikletli yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar motosikletlinin yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Görgü tanığı Şafak Yıldırım "Yaya geçidinin orada araç park halinde duruyordu. Yoldan bir motorcu geliyordu. Sürücü kapıyı açınca motorcu da çarptıktan sonra takla atıyor .Arkadan gelen araç son anda duruyor, çarpmıyor. Hafif yaralıydı motorcu. Zedelenme vardı motorcuda ambulans geldi." diye konuştu.Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otomobil sürücüsünün kapıyı açmasıyla, motosiklet sürücüsünün kapıya çarparak yere savrulduğu anlar görülüyor.

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01 Mar 2024 - 10:01 DHA İstanbul/ Üsküdar- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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