- Asayiş

Estetikle benzediği kardeşinin kimliğini kullandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli şirketlere ait çekleri çalarak üzerlerinde değişiklik yapmış ve ardından bu sahte çekleri piyasaya süren bir kadını suçüstü yakaladı.

Estetikle benzediği kardeşinin kimliğini kullandı mask

6 ilde, 19 ayrı suçtan arandığı öğrenilen A.C. adlı kadının, yakalanmamak için kimlik kartını kullandığı kardeşine benzemek için yüz estetiği yaptığı ortaya çıktı. Evinde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirilen A.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 İLDE 19 AYRI SUÇTAN ARANMASI ARANIYORMUŞ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışmalarda, tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisini elde etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, çeklerin, 6 ilde 19 ayrı şuçtan arandığı tespit edilen A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Beyoğlu’nda bir evde yaşadığı öğrenilen A.C.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi.

ESTETİKLE BENZEDİĞİ KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

Sorguya alınan A.C.’nin yakalanmamak için kardeşinin kimlik kartını kullandığı öğrenildi. Kardeşinin kimlik kartındaki fotoğrafına benzemek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı anlaşılan A.C.’nin, arama noktaları ya da yol kontrollerinde bu sayede yakalanmadığı öğrenildi. A.C.’nin yakalanmamak için ayrıca sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorgusu tamamlanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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01 Mar 2024 - 09:55 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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