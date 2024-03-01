01 Mar 2024 - 09:41- Gündem G:

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bulunan yaya üst geçitlerinin kaldırılması çalışmaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada  Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bulunan yaya üst geçitlerinin kaldırılması çalışmaları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi  sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

" ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK YOLLAR

Değerli Ankaralılar;

Altındağ ve Çankaya ilçelerimizde bulunan yaya üst geçitlerinin kaldırılması çalışmaları kapsamında;
MSB Lojmanları önü 01.03.2024 tarihinde 23.00-07.00 saatleri arası; Plevne Caddesi Şehit Öğretmen Nesrin Ünügör İlköğretim Okulu önü 03.03.2024 tarihi 23.00-07.00 saatleri arası ve Turan Güneş Bulvarı MSB Lojmanları önü 03.03.2024 tarihi 23.00-07.00 saatleri arası alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları tercih etmelerini ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin ilgili duyuruları dikkate almalarını rica ederiz."

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01 Mar 2024 - 09:41 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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