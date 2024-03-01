Ulu Motor'dan elektrikli otomobil kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehir içi 642 kilometre menziliyle elektrikli Skywell'ler anahtar teslim 1 milyon 880 bin lirayken, 880 bin lira peşin ödeme, kalan tutar kredi kartına vade farksız 6 ay taksitle satışa sunuluyor.

Model, aynı zamanda 36 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80'e hızlı şarj olma özelliğiyle zamandan tasarruf sağlıyor.

Şirket, sınıfının geniş iç hacimli elektrikli araçlarından birisi olan model için fiyat kampanyası başlattı.

Tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle öne çıkıyor.

Sade ve dikkat çekici tasarımı ve performansıyla, anahtar teslim fiyatı 998 bin lira olan model, 98 bin lira peşin ödeme, kalan tutar kredi kartına vade farksız 3 ay taksit seçeneğiyle alıcılarını bekliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, şirket bünyesindeki Leapmotor ve Skywell'in web sitelerini ziyaret ederek ya da en yakın yetkili bayilerine giderek, sipariş verebiliyor.