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Çanakkale'dekaçakçılık operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda 70 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Çanakkale'dekaçakçılık operasyonu mask
Çanakkale'dekaçakçılık operasyonu
Çanakkale'dekaçakçılık operasyonu
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bugün 3 ayrı noktada yapılan operasyonda 70 kaçak göçmen ve 3'ü yabancı uyruklu, 5 organizatör gözaltına alındı. 2 araç ile sürat botuna da el konuldu. Şüpheliler O.Y., H.B., V.Ş.S., A.Ş., K.S.'nin işlemleri sürerken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

# Çanakkale, ayvacık, İl Emniyet Müdürlüğü, Marmara Grup Komutanlığı, ile, edildi, Jandarma, Araç

01 Mar 2024 - 05:43 DHA Çanakkale- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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