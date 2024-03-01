Mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Hakkari Yüksekova ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Vezirli Köyünün içenden geçen Büyük Çay Deresi'nde köpek sesi duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye gelen ekipler, dereye düşen yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla dereye inip, mahsur kalan köpeğe ulaştı. Kurtarılan köpeğe su ve yiyecek verildikten sonra köy sakinlerine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.