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Mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Hakkarinin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli Köyü'ndeki dereye düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı mask
Mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
Mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
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Hakkari Yüksekova ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Vezirli Köyünün içenden geçen Büyük Çay Deresi'nde köpek sesi duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye gelen ekipler, dereye düşen yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla dereye inip, mahsur kalan köpeğe ulaştı. Kurtarılan köpeğe su ve yiyecek verildikten sonra köy sakinlerine teslim edildi.

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01 Mar 2024 - 05:09 DHA Hakkari- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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