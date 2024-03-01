Dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, E-88 kara yolu üzerinde, bulunan dinlenme tesisinde, yangın çıktı.Yangın'ın sebebi henüz bilinmezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, Yozgat ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri ile polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu dinlenme tesisinde büyük çapta hasar oluştu.