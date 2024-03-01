- Asayiş

Dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 gün önce boşaltılan dinlenme tesisinde çıkan yangın, vatandaşları korkuttu.

Dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, E-88 kara yolu üzerinde, bulunan dinlenme tesisinde, yangın çıktı.Yangın'ın sebebi henüz bilinmezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, Yozgat ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri ile polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu dinlenme tesisinde büyük çapta hasar oluştu.

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01 Mar 2024 - 05:02 AA Yozgat- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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