Dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, E-88 kara yolu üzerinde, bulunan dinlenme tesisinde, yangın çıktı.Yangın'ın sebebi henüz bilinmezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, Yozgat ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri ile polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın sonucu dinlenme tesisinde büyük çapta hasar oluştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.