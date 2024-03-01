Kayseri'de "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu sergilendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle, Kayseri'de "Cumhuriyet'e Doğru" isimli oyun sahnelendi. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnesinde sunulan oyunu, Bora Severcan yönetti. Oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.
Oyun'da Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında bulunduğu 110 oyuncu rol aldı. Seyircilerin duygu dolu anlar yaşadığı oyunun sonunda, yönetmen ve oyuncular sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.