Kayseri'de "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu sergilendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle, Kayseri'de "Cumhuriyet'e Doğru" isimli oyun sahnelendi. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnesinde sunulan oyunu, Bora Severcan yönetti. Oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.

Oyun'da Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında bulunduğu 110 oyuncu rol aldı. Seyircilerin duygu dolu anlar yaşadığı oyunun sonunda, yönetmen ve oyuncular sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.