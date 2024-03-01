Devlet Tiyatrosu, mart ayında 8 prömiyer yapacak

Ankara Devlet Tiyatrosunun Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" isimli oyunu, 5 Mart'ta Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Erzurum Devlet Tiyatrosunun Jonathan Lynn'in yazdığı, Gökçe Yurtsal'ın yönettiği "İpucu" oyunu, 7 Mart tarihinde, Pınar Ataer'in yönettiği "Sihirli Kutu" isimli çocuk oyunu, 20 Mart'ta Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.
İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, Cengiz Özek'in yazdığı ve yönettiği "Çöp Canavarı" 17 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı, Charlotte Jones'un yazdığı, Seçil Honeywill'in çevirdiği, rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın üstlendiği "Havada Yüzmek" 20 Mart'ta Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyer yapacak.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca Caryl Churchill'in yazdığı, Ebru Demirdöven ve Esma Çankaya'nın çevirdiği, Bilge Emin'in yönettiği "Ekşi Tom" 27 Mart'ta Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek.
Van Devlet Tiyatrosu yapımı, Ülkü Ayvaz'ın yazdığı, Musa Arslanali'nin yönettiği "Külhanbeyi Operası" 27 Mart'ta Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde ve Kayseri Devlet Tiyatrosu yapımı, Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı, Ece Okay'ın yönettiği "Kral Üşümesi " 28 Mart'ta Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.