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Devlet Tiyatrosu, mart ayında 8 prömiyer yapacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen aylardan devam eden ve kapalı gişe oynayan oyunların yanı sıra martta 7 bölgede 8 oyun prömiyer yapacak.

Devlet Tiyatrosu, mart ayında 8 prömiyer yapacak mask

Ankara Devlet Tiyatrosunun Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" isimli oyunu, 5 Mart'ta Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosunun Jonathan Lynn'in yazdığı, Gökçe Yurtsal'ın yönettiği "İpucu" oyunu, 7 Mart tarihinde, Pınar Ataer'in yönettiği "Sihirli Kutu" isimli çocuk oyunu, 20 Mart'ta Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, Cengiz Özek'in yazdığı ve yönettiği "Çöp Canavarı" 17 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı, Charlotte Jones'un yazdığı, Seçil Honeywill'in çevirdiği, rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın üstlendiği "Havada Yüzmek" 20 Mart'ta Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca Caryl Churchill'in yazdığı, Ebru Demirdöven ve Esma Çankaya'nın çevirdiği, Bilge Emin'in yönettiği "Ekşi Tom" 27 Mart'ta Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek.

Van Devlet Tiyatrosu yapımı, Ülkü Ayvaz'ın yazdığı, Musa Arslanali'nin yönettiği "Külhanbeyi Operası" 27 Mart'ta Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde ve Kayseri Devlet Tiyatrosu yapımı, Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı, Ece Okay'ın yönettiği "Kral Üşümesi " 28 Mart'ta Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

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01 Mar 2024 - 04:43 AA Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Dha Ajansı

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