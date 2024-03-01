01 Mar 2024 - 04:43 - Kültür & Sanat

Devlet Tiyatrosu, mart ayında 8 prömiyer yapacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen aylardan devam eden ve kapalı gişe oynayan oyunların yanı sıra martta 7 bölgede 8 oyun prömiyer yapacak.