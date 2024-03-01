Traktör miline dolandı, hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinde bahçesindeki patoz makinesine, kıyafeti takılan Aynur Çorcacıoğlu, yaşamını yitirdi. Aynur Çorbacıoğlu’nun bir anlık dikkatsizliği sonucu evinin bahçesinde yem karma makinesi patoz ile traktör miline kıyafeti dolandı. Kıyafetinin dolanmasıyla makineye sürüklenen Çorbacıoğlu, yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümü parçalanarak yaşamını yitiren Çorbacıoğlu’nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.