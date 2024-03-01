Türkiye Kupası'nda eşleşmeler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının ardından adını son dört takım arasına yazdıran ekipler belli oldu. MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük mücadelesiyle tamamlandı. Fatih Karagümrük, deplasmanda 2-0 galip gelerek yarı finale yükselen son takım oldu. Kupada çeyrek finalde alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: 3-0

Trabzonspor - Başakşehir FK: 1-0

Beşiktaş - Konyaspor: 2-0

Galatasaray - Fatih Karagümrük: 0-2

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, adını son 4 takım arasına yazdırdı. Organizasyonun yarı finalinde eşleşmeler belli oldu. Çift maç üzerinden oynanacak kupanın yarı finalinde MKE Ankaragücü - Beşiktaş, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçları oynanacak.