- Sağlık

Kanal tedavisi nedir? Hangi durumlarda tercih edilir?

Kanal tedavisi, dişin iç kısmındaki yumuşak dokuların (pulp) enfekte veya iltihaplı olduğu durumlarda uygulanan bir diş tedavi yöntemidir.

Kanal tedavisi nedir? Hangi durumlarda tercih edilir? mask

Yumurtalık dokusu, dişin içindeki sinirlerin, kan damarlarının ve bağ dokusunun bulunduğu kısımdır. Kanal tedavisi, bu enfekte veya iltihaplı yumurtalık dokusunun temizlenmesi, sterilize edilmesi ve ardından doldurulması işlemidir.

Kanal tedavisi genellikle aşağıdaki durumlarda yapılır:

Derin çürükler: Dişteki çürükler dişin yumurtalık dokusuna kadar ilerlediğinde enfeksiyona veya iltihaba neden olabilir. Bu durumda kanal tedavisi gerekebilir.

Diş travması: Bir kazada veya darbe sonucu dişteki sinirler zarar görebilir. Bu durumda da kanal tedavisi gerekebilir.

Dişteki tekrarlayan enfeksiyonlar: Bir dişte tekrarlayan enfeksiyonlar varsa, bu durumda dişin iç kısmındaki enfekte dokuyu temizlemek ve enfeksiyonu önlemek için kanal tedavisi yapılabilir.

Diş kökündeki enfeksiyonlar: Diş kökünde veya kök ucunda (apikal) enfeksiyonlar varsa, bu durumda da kanal tedavisi gerekebilir.

Kanal tedavisi, dişi korumak ve ağız sağlığını sürdürmek için önemli bir prosedürdür. Eğer bir dişte belirtiler varsa (örneğin, ağrı, hassasiyet, şişlik gibi), diş hekimiyle görüşmek ve gerekli tedaviyi belirlemek önemlidir.

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01 Mar 2024 - 04:05 - Sağlık

Mahreç  Melisa Sapaz

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