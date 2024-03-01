Gölbaşı'ndaki yer altı konteynırları akıllandı

Yüzüncü yılın model kenti olma yolunda, akıllı kent uygulamalarında örnek olan Gölbaşı Belediyesi önemli bir projeye daha imza attı. Vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan ve katılımcı süreçlerle kentsel hizmetlerin iyileştirilmesi için yenilikçi teknolojileri kullanan Gölbaşı Belediyesi, çöp sorununu en aza indirgemek için yeni bir sisteme geçti. İlçede çöp yığınlarının oluşmasını önlemek, karbon emisyonunu sıfır indirmek için ilçenin çeşitli noktalarında bulunan yer altı konteynerlerine sensörler yerleştirildi. Konteynerde bulunan sensörler sayesinde doluluk oranları merkezden takip edilebilecek.

Konteynerlerin doluluk oranlarına göre güzergâh oluşturacak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem yakıttan hem de personelden tasarruf sağlayacak.

“Hem çöp sorununun önüne geçeceğiz hem de tasarruf sağlayacağız”

Çevre duyarlılığını arttırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşı’nın “G” harfinden yola çıktığımız ve adına “Gölbaşı’nın 5 G’si” dediğimiz akıllı kent sistemimiz, Genç | Güvenli | Geri Dönüşüm | Gelişmiş | Gelecek kelimelerinden ve kısımlarından oluşuyor. Bu kapsamda, güzel ilçemize yakışır şekilde teknolojiye ve sürdürülebilirliğe yatırım yapıyoruz. Çocuklarımıza temiz ve yaşanabilir bir Gölbaşı bırakmak bizim öncelikli görevimiz. Yaptığımız çalışmamalarla ve bilgilendirmemelerle çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Akıllı kent uygulamaları kapsamında ilçeye yerleştirdiğimiz akıllı konteynerler de bu projenin bir parçası. İçinde sensörler bulunan konteynerlerimiz sayesinde hem çöp sorununun önüne geçeceğiz hem de tasarruf sağlayacağız. Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.