Şentepe ve Yakacık’ta coşkulu karşılama

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık'ta ilçe sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşları dinledi. Yenimahalle’de yapılan yatırımları hatırlatan Başkan Yaşar Şentepe’nin adı gibi şenlendiğini söyledi. Şentepe’ye yapılan hizmetlerin devam edeceğini kaydeden Yaşar, “Kreşler yaptık, aile sağlık merkezleri yaptık, yenimek kurslarını yaptık, etüt merkezleri yaptık. En son olarak da Şentepe’ye cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını yaptık. Çiğdemtepe Pazaryeri ve Sosyal Tesisini bitirdik ve yakın zamanda hep birlikte açılışını yapacağız. Şentepe’de belediyemize ait tüm yeşil alanları amacına uygun şekilde düzenledik. Kaldırımsız sokağımız, asfaltsız yolumuz kalmadı. Şentepe’ye yapacağımız yeni yatırımların başında eğitim var. Bir toplumun eğitimi ne kadar güçlü, kaliteli ve üretken olursa o ülkenin geleceği o kadar aydınlık olur. Onun için burada önceliğimiz eğitime yatırım yapmak. Kreş sayısını bu bölgemizde artıracağız” dedi.

Yakacık’a Fethi Yaşar sözü

Şentepe’nin ardından Yakacık ve Kuzey Yıldızı mahalle sakinleriyle bir araya gelen Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eşit hizmet götürmeye gayret ediyoruz.Önümüzdeki dönem pazar yerini kapatıp orayı bir sosyal tesis alanı haline getireceğiz. Tesisimizden de elektrik üreteceğiz. Okul öncesi eğitim çok önemli. Yakacık’a mutlaka en kısa zamanda bir kreş yapacağız. Yakacık Mesire alanı yanındaki arsamıza da hem çocuklarımız ve gençlerimiz için havuz ve spor tesisi yapacağız. Ben bugüne kadar tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Verdiğim sözleri de fazlasıyla yerine getirdim. Bu da size Fethi Yaşar sözü” diye konuştu.