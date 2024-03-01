- Asayiş

Hurda kamyonet alev aldı

İstanbul Ataşehir'de park halindeki hurda kamyonet alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Hurda kamyonet alev aldı mask
Hurda kamyonet alev aldı
Hurda kamyonet alev aldı
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İstanbul, Ataşehir''de park halindeki hurda kamyonet alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 23.15 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Neriman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde duran hurda kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede bütün kamyoneti sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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01 Mar 2024 - 02:34 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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