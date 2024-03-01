Hurda kamyonet alev aldı

İstanbul, Ataşehir''de park halindeki hurda kamyonet alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 23.15 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Neriman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde duran hurda kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede bütün kamyoneti sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.