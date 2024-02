Yavaş: "Belli ki anketlere göre rekor oyla kazanıyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Servisçiler Odası'nın düzenlediği toplantıya katıldı. Yavaş'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve CHP Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu eşlik etti. Burada servis şoförlerine seslenen Yavaş, seçimden önce esnafın daima yanında olacaklarına dair söz verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Beklenmedik bir şekilde yaşanan pandemi nedeniyle bugün Ankara'da faaliyet gösteren, konusu ne olursa olsun tüm esnafımızla yan yana geldik. Hepsine destek olduk. Sadece destek olmak değil aynı zamanda Ankara'da belki de Türkiye'nin en büyük dayanışmasını gerçekleştirdik. Bugün Çankaya'da oturup durumu iyi olan birisi Şentepe'de oturan ihtiyaç sahibine tanımadan yardımcı oldu. Maskelerimizi terzilerimize diktirdik. Servisçilerimizden yararlandık. Şöyle bir dönüp bakıyorum; bakmadığımız, el atmadığımız hiçbir meslek grubu yok. '65 yaş üstünün sokağa çıkması yasak' denildi. Onlara kuryeleri çağırarak destek olduk. Bir cuma akşamı birdenbire akşam 23.00'te sokağa çıkma yasağı oldu. Halbuki pazarcı esnafımızın hepsi sabah için hazırlanmış ve kara kara düşünmeye başlamışlardı. Ama onların kara kara düşünmelerine fırsat kalmadan yarım saat içerisinde organize olarak tüm malzemelerini alıp belediyelerin tesislerinde kullanmak suretiyle onların da zarar etmemesi için çalıştık."

'EĞER YAPABİLİRSEK, KORSANLARLA İLGİLİ DE BİR YAZILIM YAPALIM'

Servisçilerden gelen talepleri ilk önce servisçiler odasının fikrini alarak değerlendirdiğini kaydeden Yavaş, "Bizler sizlere danışmadan hiçbir şey yapmayız. Çünkü biliyorum tüm esnaf çocuk okutuyor, ailesini geçindiriyor. Kapatılan her iş yeri, çalışmayan her minibüs her servis bizim kapımıza iş talebi olarak geliyor. Halbuki siz çalışıyorsunuz, hiç kimseye de yük olmuyorsunuz ve vergi veriyorsunuz. Sizin verdiğiniz vergilerden de belediyemiz pay alıyor. Onun için tüm esnafın, iş dünyasının Ankara'da ayakta kalması lazım. Bizler de Allah ömür verdikçe, görevde kaldığımız müddetçe her konuda sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bir diğer konu da korsan servis. Eğer yapabilirsek, korsanlarla ilgili de bir yazılım yapalım. Bu korsanları trafikte gördüğünüz zaman direkt zabıtaya ihbar edeceğiniz bir sistem getirelim. Bize ihbar ederseniz zabıtamız derhal gereğini yapacaktır. Kameraların uzatılması konusunda da hazirana kadar süre varmış. Bakalım, uzatılırsa eyvallah ama uzatılmazsa da orada UKOME'ye (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) gidip bir karar almaya çalışırız" diye konuştu.

'HERKESİN DERDİNE DERMAN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Servis şoförlerinden de bir 5 yıl daha istediğini vurgulayan Yavaş, "Bu 5 yıl benim 2'nci ve son dönemim. İnşallah memnun kaldıysanız ailelerinizle birlikte bir 5 yıl daha hepinizden destek istiyoruz. Ve adımız esnaf dostuna çıktı. Esnaf dostu olmaya devam edeceğiz. Tüm kesimlere aynı şekilde destek olacağız. Eskiden paket dağıtılırdı. Bu paketler bir kişiden alınırdı. Şimdi dağıttığımız bütün destekler Başkent Kart üzerinden yapılıyor. Kasabı, manavı, en ücra köşedeki manavı bile kazanıyor. Biz hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, okulundan mahrum kalmasın diyoruz. Yaptığımız destekleri gördünüz. Bakın ben, 'şu gelirse böyle olur' demiyorum. Ben yaptıklarımla sizden oy istiyorum. Ve bu çocuklar eşit şekilde hayata başlasın diye her türlü desteği veriyoruz. 50- 60 bin ortaokul ve lise öğrencisine 50'şer binişlik kart verdik. Ve sayısını tam bilmiyorum ama 3 yıldır devam eden, okuması gereken ancak servis tutamayan ailelerin de servis ücretlerini ödüyoruz ve inşallah talep geldikçe bizler de hem sizden destek istiyoruz hem de biz de o ailelere destek olacağız. Böylelikle iddia ediyorum, bir belediye başkanı kendisine oy versin vermesin kimseyi ayıramaz. Bir kentin annesidir, babasıdır, kardeşidir. Ve kentte yaşayan herkesin derdine de derman olmak zorundadır ve bu şekilde de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.