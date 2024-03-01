Bakan Tunç'tan 'Filistin' mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İşgalci İsrail'in, yardım kuyruğundaki Filistinlileri hedef almasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "İşgalci İsrail'in, yardım kuyruğundaki Filistinlileri hedef almasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de masum insanları katleden, soykırım yapan İsrail'in hain saldırıları asla kabul edilemez. 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku ayaklar altına alan, gözü dönmüş canice hareket eden, savaş suçu işleyen İsrail'in saldırıları bir an önce durmalıdır. İsrailli yöneticiler ve destekçileri, işledikleri insan hakları ihlallerinin, söndürdüğü ocakların, hayattan kopardığı masum canların hesabını bir gün mutlaka ödeyecektir" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.